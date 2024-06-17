Евро-2024: сенсационным поражением завершился матч Бельгии против Словакии

Сборная Бельгии 17 июня сенсационно проиграла Словакии со счетом 0:1 в матче первого тура группы Е на чемпионате Европы по футболу, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, одни из фаворитов Евро-2024 пропустили уже в самом начале встречи на 7-й минуте и за оставшееся время не сумели забить мяч по правилам.

"Дело в том, что во втором тайме Лукаку забивал дважды, однако ни один из мячей не был засчитан – сначала из офсайда, затем за игру рукой", – говорится в сообщении.

Ранее Румыния обыграла Украину в дебютном матче группы на Евро-2024 с разгромным счетом 3:0.



Во втором туре, который пройдет 21 июня, Словакия сыграет против Украины, а на следующий день, 22 июня, Бельгия померится силами с Румынией.