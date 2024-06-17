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Румыния обыграла Украину в дебютном матче группы на Евро-2024

Румыния обыграла Украину в дебютном матче группы на Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 20:01 Фото: Instagram/EURO2024
17 июня завершился матч первого тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Румынии и Украины, сообщает Zakon.kz.

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Матч завершился уверенной победой сборной Румынии со счетом 3:0.

На 29-й минуте Николае Станчу открыл счет в пользу Румынии. Затем, на 53-й минуте, Рэзван Марин удвоил преимущество своей команды. Спустя всего четыре минуты Денис Дрэгуш сделал счет разгромным — 3:0.

Напомним, что сборные Румынии и Украины выступают в группе Е на Евро-2024. Их соперниками по групповому этапу также являются сборные Бельгии и Словакии.

Ранее сообщалось, что Нидерланды одержали волевую победу в противостоянии с Польшей. 

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