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УЕФА завел еще одно дисциплинарное дело на Евро-2024

Футбол Дисциплинарное Дело, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 10:18 Фото: Instagram/fudbalskisavezsrbije
Главный футбольный орган Европы (УЕФА) предъявил сборной Сербии два обвинения из-за поведения их фанатов. Сербов обвиняют за распространение провокационного сообщения и бросание предметов на футбольное поле, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-служба УЕФА, федерации футбола Сербии предъявлены обвинения из-за действий их фанатов на матче против сборной Англии на чемпионате Европы – 2024. 

Болельщиков сербской дружины обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и распространении провокационного сообщения, что не соответствует турнирному этикету.

Футбол Матч Скандал Англия, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 10:18

Фото: Instagram/fudbalskisavezsrbije

Помимо этого, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым дискриминационным поведением со стороны сербских фанатов.

Это уже второе дисциплинарное дело по отношению к одной из сборной на нынешнем Евро. Ранее УЕФА "начала разборки" с командой Албании по четырем пунктам футбольных законов.  

Куандык Шынасилов
Евро-2024 Сербия 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
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