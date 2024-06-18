УЕФА завел еще одно дисциплинарное дело на Евро-2024

Главный футбольный орган Европы (УЕФА) предъявил сборной Сербии два обвинения из-за поведения их фанатов. Сербов обвиняют за распространение провокационного сообщения и бросание предметов на футбольное поле, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-служба УЕФА, федерации футбола Сербии предъявлены обвинения из-за действий их фанатов на матче против сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.



Болельщиков сербской дружины обвиняют в бросании посторонних предметов на поле и распространении провокационного сообщения, что не соответствует турнирному этикету.





Фото: Instagram/fudbalskisavezsrbije

Помимо этого, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет расследование в связи с предполагаемым дискриминационным поведением со стороны сербских фанатов.

Это уже второе дисциплинарное дело по отношению к одной из сборной на нынешнем Евро. Ранее УЕФА "начала разборки" с командой Албании по четырем пунктам футбольных законов.