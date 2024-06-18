Англичанин уснул и переночевал на стадионе после матча Евро-2024

Пьяный английский фанат уснул во время матча своей сборной против команды Сербии на чемпионате Европы – 2024 и провел ночь на немецком стадионе, сообщает Zakon.kz.

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Данная история произошла в ночь на 17 июня. Пьяный болельщик уснул прямо на своем сидении и провел ночь на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене после матча первого тура группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии.

Он проснулся в четыре часа утра. Что интересно, другие болельщики, персонал арены и полиция не заметили спящего мужчину.

Спящий фанат даже не понял, что британская команда одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Джуда Беллингема.

Британские болельщики считаются одними из самых шумных и скандальных в мире футбола. Они уже успели отличиться и на нынешнем чемпионате Европы в Германии, подравшись с сербскими фанатами в одном из местных баров.