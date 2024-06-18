Алматинский футбольный клуб заключил контракт с белорусским защитником

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" заключил контракт с бывшим капитаном сборной Беларуси, "Краснодара" и "Рубина" Александром Мартыновичем, сообщает Zakon.kz.

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Соглашение с 36-летним белорусским защитником рассчитано до конца сезона-2025.

Мартынович на родине защищал цвета РУОР и "Динамо" из города Минска. Является трехкратным серебряным призером чемпионата Беларуси.



"В 2010 году Александр стал игроком "Краснодара". За 12 лет в клубе он сыграл более 250 матчей (2-й показатель в истории клуба), из них – 28 в групповых этапах еврокубков. Мартынович долгое время был лидером "быков" как на поле, так и в раздевалке. Трижды завоевывал с "Краснодаром" бронзовые медали чемпионата России. Сезон 2015/16 на правах аренды провел за "Урал", – рассказали в казахстанском клубе.

Последние два года опытный защитник выступал за "Рубин" – также в статусе капитана команды. В сезоне 2022/23 он помог казанскому клубу вернуться в российскую Премьер-лигу. В минувшем сезоне провел 20 матчей в РПЛ и трижды становился лучшим игроком матча.





На счету Мартыновича 75 матчей за сборную Беларуси – он входит в ТОП-7 футболистов своей страны по этому показателю. С 2015 по 2020 год также являлся капитаном своей национальной сборной.