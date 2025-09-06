Капитану "Кайрата" выбили зуб

5 сентября в Беларуси капитану футбольного клуба "Кайрат" Александру Мартыновичу выбили зуб, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время матча по футболу сборной Беларуси против Греции. Об этом передает Euroradio.fm.

Защитник Мартынович, как и в клубе, вышел с капитанской повязкой, но сыграл всего 54 минуты из-за полученной травмы. Новый отборочный цикл белорусы начали с разгромного поражения от греков – 5:1. Следующий матч сборная Беларуси проведет 8 сентября против сборной Шотландии.

Матчи 23-го тура Казахстанской премьер-лиги запланированы на 13 и 14 сентября. А уже в ночь на 19 сентября "Кайрат" стартует в общем этапе Лиги чемпионов – гостевым матчем против португальского "Спортинга".

