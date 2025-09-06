#АЭС в Казахстане
Спорт

Капитану "Кайрата" выбили зуб

Беларусь-Греция, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 08:29 Фото: Instagram/f.c.kairat
5 сентября в Беларуси капитану футбольного клуба "Кайрат" Александру Мартыновичу выбили зуб, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время матча по футболу сборной Беларуси против Греции. Об этом передает Euroradio.fm.

Защитник Мартынович, как и в клубе, вышел с капитанской повязкой, но сыграл всего 54 минуты из-за полученной травмы. Новый отборочный цикл белорусы начали с разгромного поражения от греков – 5:1. Следующий матч сборная Беларуси проведет 8 сентября против сборной Шотландии.

Матчи 23-го тура Казахстанской премьер-лиги запланированы на 13 и 14 сентября. А уже в ночь на 19 сентября "Кайрат" стартует в общем этапе Лиги чемпионов – гостевым матчем против португальского "Спортинга".

Стало известно, что в эти дни олимпийский чемпион Парижа-2024 Елдос Сметов проводит в Мадриде мастер-класс по дзюдо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
