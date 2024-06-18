Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фанаты подрались перед матчем сборных Грузии и Турции на Евро-2024

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 23:24 Фото: Instagram/millitakimlar
В социальной сети распространилось видео драки фанатов сборных Грузии и Турции, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

На кадрах ролика видно, что потасовка началась у входа на трибуну с турецкими болельщиками: толпа фанатов что-то не поделила с парой десятков поклонников сборной Грузии. Через некоторое время после начала потасовки к эпицентру событий подоспел и полицейские, которые и погасили конфликт. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

Отметим, что во время конфликта шел ливень. В Дортмунде с полудня был сильный дождь.


Ранее сообщалось, что сборная Турции одолела соперников из Грузии на Евро-2024.

Читайте также

футбол
Сборная Турции одолела соперников из Грузии на Евро-2024
Футбол Жеребьевка ЛЧ
Определились соперники казахстанских клубов в предстоящих еврокубках
футболист
Алматинский футбольный клуб заключил контракт с белорусским защитником
Елена Беляева
Евро-2024 Грузия Турция 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: