Фанаты подрались перед матчем сборных Грузии и Турции на Евро-2024

В социальной сети распространилось видео драки фанатов сборных Грузии и Турции, сообщает Zakon.kz.

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На кадрах ролика видно, что потасовка началась у входа на трибуну с турецкими болельщиками: толпа фанатов что-то не поделила с парой десятков поклонников сборной Грузии. Через некоторое время после начала потасовки к эпицентру событий подоспел и полицейские, которые и погасили конфликт. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

Отметим, что во время конфликта шел ливень. В Дортмунде с полудня был сильный дождь.





Ранее сообщалось, что сборная Турции одолела соперников из Грузии на Евро-2024.