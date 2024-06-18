Сборная Турции одолела соперников из Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу в своем первом матче Евро-2024 на немецком стадионе в Дортмунде проиграла соперникам из Турции 1:3, сообщает Zakon.kz.

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Игра порой проходила под проливным дождем. С первых же минут матча турецкие подопечные итальянского тренера Винченцо Монтеллы повели осаду ворот Георгия Мамардашвили, грузинские футболисты изредка отвечали быстрыми, но не опасными для соперников контратаками. К середине тайма турецкий прессинг принес успех: на 25-й минуте защитник Мерт Мюлдюр ударом с лета с линии штрафной послал мяч в левую от Мамардашвили "девятку". Через полторы минуты полузащитник Кенан Йылдыз после прострела забил второй гол, но судья Факундо Тельо отменил его, так как видеопомощник зафиксировал офсайд.

Затем, на 32-й минуте, хавбек Георгий Кочорашвили ложными финтами в турецкой штрафной запутал защитника, отдал пас нападающему Жоржу Микаутадзе, и тот в одно касание отправил мяч в ближний угол, сравняв счет. Первый тайм закончился вничью – 1:1.





Во втором тайме на 65-й минуте самый молодой игрок в нынешнем составе сборной Турции – 19-летний Арда Гюлер, получивший на родине прозвище "турецкий Месси", дальним ударом вывел свою команду вперед – 2:1. В добавленное время вышедший на замену полузащитник Мухеммед Керем Арктюркоглу, воспользовавшись тем, что Мамардашвили в ходе последней атаки сборной Грузии прибежал к турецкой вратарской площадке, совершил рывок и послал мяч в пустые ворота – 3:1.

Стоит отметить, что Грузия впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. За это достижение грузинские футболисты будут награждены правительственной наградой.

