Стартовый круг Евро-2024 вошел в историю по забитым мячам

На нынешнем Чемпионате Европы по футболу в Германии уже забито 34 гола после 12 матчей первого круга, что является рекордом чемпионатов Европы, сообщает Zakon.kz.

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Как подсчитали футбольные эксперты, на Евро-2024 установлен рекорд результативности европейских первенств. За пять дней нынешнего турнира, где было сыграно 12 матчей, забито 34 гола. Это лучший показатель за всю историю проведения чемпионатов Европы после первого круга.

Meilleur total de buts inscrits après les 12 premiers matchs lors d'une édition à l'EURO :



34- EURO 2024

33- Euro 2012

32- Euro 2000

32- Euro 1984 #PORCZE #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) June 18, 2024

Прежний рекорд был показан на Евро-2012, который проходил на футбольных аренах Украины и Польши. Там было зафиксировано 33 взятия ворот после стартовых 12 игр.

Пока журналисты и эксперты подводят итоги первого круга Чемпионата Европы-2024, ряд сборных уже готовятся забронировать себе место в плей-офф.





Фото: Instagram/EURO2024

Так, хорошие шансы на путевки в 1/8 финала текущего турнира имеют Германия и Швейцария, если, конечно, выиграют свои предстоящие матчи уже в ближайшие часы.

Немцам будут противостоять команда Венгрии (начало – в 21:00), а Швейцария сразится с Шотландией (00:00, 20 июня). Еще в одном матче Хорватия померится силами с Албанией (18:00).

На старте Евро-2024 бронзовые призеры последнего мундиаля, хорватская дружина, были разгромлены Испанией – 0:3. А "Бундестим" без особых проблем разобралась с Шотландией со счетом 5:1.