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Лидеры казахстанского футбола узнали соперников по второму раунду еврокубков

Футбол Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 18:15 Фото: Instagram/fca.astana
19 июня в офисе УЕФА прошла жеребьевка второго отборочного этапа еврокубков сезона-2024/25. Интересы Казахстана на этой церемонии представляли четыре топ-клуба нашей страны, сообщает Zakon.kz.

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Начнем со столичного клуба "Астана", серебряного призера КПЛ-2023, который начинает свое путешествие по евросезону сразу со второго круга Лиги конференций УЕФА.

На этой стадии "астанчане" встретятся с победителем пары "Торпедо" (Беларусь) – "Милсами" (Молдова). Первый матч пройдет 25 июля в городе Жодино, а ответный – 1 августа у нас.

Остальным трем нашим коллективам, чтобы сыграть во втором отборочном этапе еврокубков, необходимо для начала удачно пройти стартовый раунд.

Так, "Ордабасы" из Шымкента при удачном стечении обстоятельств с молдавским "Петрокубом" далее сразится с кипрским АПОЭЛ-ем в Лиге чемпионов. 

Другой наш клуб в Лиге конференций "Актобе", если вначале пройдет боснийский "Сараево", во втором круге отбора померится силами со словацким "Спартаком". 

Обладатель Кубка Казахстана – костанайский "Тобол" – начнет выступление с первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, где его соперником будет словацкий "Ружомберок". При хорошем раскладе подопечных Нурбола Жумаскалиева далее ждет известный турецкий коллектив "Трабзонспор". 

Между тем Криштиану Роналду закрыл первый круг Евро-2024 с мировым рекордом, и к этой минуте начинаются игры второго круга в Германии. 

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