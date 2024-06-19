Роналду закрыл первый круг Евро-2024 с мировым рекордом

В ночь на 19 июня прошел заключительный матч стартового раунда Чемпионата Европы-2024 между Португалией и Чехией, где капитан португальской дружины Криштиану Роналду установил новое достижение мирового футбола, сыграв первым на шести континентальных первенствах, сообщает Zakon.kz.

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Также Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто сыграл большое количество матчей на Евро, у него сейчас в активе 26 игр, передает пресс-служба УЕФА. 39-летний форвард не пропустил ни одного Чемпионата Европы, начиная с 2004 года.

Данных показателей лидер португальской сборной достиг во встрече с командой Чехии в рамках первого тура Евро-2024.

В матче против Чехии Роналду стал лучшим по нескольким показателям, но самое главное, все его 22 передачи были точны, его пасы доходили до партнеров.

Таким образом, Португалия, как и сборная Турции, возглавила турнирную таблицу группы F, набрав по три очка. Турки опережают португальцев только по разнице забитых мячей.

Как раз между этими командами пройдет основная разборка 22 июня, когда они сойдутся в очном противостоянии. Победившая сборная забронирует себе место в плей-офф Евро-2024.

Напомним, Турция накануне в интересном поединке обыграла футболистов Грузии со счетом 3:1. А перед этим матчем фанаты обеих сборных устроили драку, тем самым устроив очередной скандал на немецком турнире.

19 июня на Евро-2024 стартуют игры второго круга, где встречаются Хорватия – Албания (18:00), Германия – Венгрия (21:00) и Шотландия – Швейцария (00:00, 20 июня).