Евро-2024: Сборная Сербии может покинуть турнир из-за политического скандала
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По информации Sport Klub, футбольные чиновники из Сербии требуют от УЕФА применить жесткие меры по отношению к Хорватии и Албании за скандирование и произношение фразы "убей серба" после матча между этими сборными на Евро-2024. В случае игнорирования данного требования сербская футбольная федерация планирует отказаться от дальнейшего участия в чемпионате Европы.
Фото: Instagram/EURO2024
"То, что произошло, это скандал. Футбольный союз Сербии требует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы. Мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось".Генеральный секретарь ФСС Йован Шурбатович
Не оставили без внимания данный инцидент и высшие политические чины Сербии.
"Надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших ребятах злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими. Среди прочего, крики "Убей серба" и тому подобное говорят о плохом климате, созданном некоторыми экстремистскими политиками, которые всячески пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, не заслуживающих похвалы".Глава МИД Сербии Марко Джурич
Пока УЕФА ничем не ответил на требования сербской стороны. Но первые свои санкции Союз европейских футбольных ассоциаций уже вынес 19 июня, когда наказал две сборные.
Сербия и Албания получили денежные штрафы из-за поведения своих фанатов на старте Евро-2024.