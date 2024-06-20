Евро-2024: Сборная Сербии может покинуть турнир из-за политического скандала

Сербия направила послание в адрес УЕФА с предупреждением о том, что покинет чемпионат Европы – 2024, если не прекратятся оскорбительные высказывания со стороны болельщиков Албании и Хорватии, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sport Klub, футбольные чиновники из Сербии требуют от УЕФА применить жесткие меры по отношению к Хорватии и Албании за скандирование и произношение фразы "убей серба" после матча между этими сборными на Евро-2024. В случае игнорирования данного требования сербская футбольная федерация планирует отказаться от дальнейшего участия в чемпионате Европы.





Фото: Instagram/EURO2024

"То, что произошло, это скандал. Футбольный союз Сербии требует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы. Мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось". Генеральный секретарь ФСС Йован Шурбатович

Не оставили без внимания данный инцидент и высшие политические чины Сербии.

"Надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших ребятах злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими. Среди прочего, крики "Убей серба" и тому подобное говорят о плохом климате, созданном некоторыми экстремистскими политиками, которые всячески пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, не заслуживающих похвалы". Глава МИД Сербии Марко Джурич