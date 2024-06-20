Повторение полуфиналов прошлого чемпионата Европы

Матчи Испания с Италией и Дании с Англией – в коэффициентах Olimpbet.

Евро-2024. Группа В. Второй тур. Испания – Италия. 21 июня, 00:00 (время Астаны)

Как и положено фаворитам группы В и одним из главных претендентов на победу во всем Евро-2024, сборные Испании и Италии успешно начали континентальное первенство. В первом туре "красная фурия" разгромила Хорватию (3:0), а "скуадра адзурра", пропустив в самом дебюте матча с Албанией, смогла одержать волевую победу со счетом 2:1.

Сильнейший в итало-испанском сражении уже точно обеспечит себе место в плей-офф. У кого же из этих соперников больше шансов заблаговременно гарантировать выход в 1/8 финала?

Несмотря на то, что итальянцы – действующие обладатели титула, эксперты Olimpbet фаворитами их не считают, отдавая заметное преимущество испанцам: П1 – 2.13, Х – 3.35, П2 – 3.8.

Букмекер № 1 в Казахстане ожидает серьезное преимущество Испании и по угловым: П1 – 1.63, Х – 7.75, П2 – 3, а также ударам по воротам: П1 – 1.25, Х – 14, П2 – 4.4.

В последнее время "красная фурия" действительно имеет серьезное статистическое превосходство над "скуадрой адзуррой". Из пяти предыдущих очных дуэлей Испания не проиграла ни одной: три победы и два мирных исхода.

Однако как раз одна из этих ничьих пришлась на полуфинал предыдущего Евро. Тогда основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Но в серии пенальти удача была на стороне сборной Италии, которая затем, как известно, выиграла трофей.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делайте прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копите оборот ставок и получайте гарантированные призы. А также участвуйте в розыгрыше двух квартир в столице и автомобиля!

Фото: Olimpbet

Группа С. Дания – Англия. 20 июня, 21:00

В этот же день будет выяснять отношения и другая пара полуфиналистов Евро-2020 – Дания с Англией. Три года назад родоначальники футбола при неоднозначном судействе сломили сопротивление "алой гвардии". Смогут ли скандинавы взять реванш у британцев на турнире в Германии?

Судя по котировкам самого популярного букмекера страны, шансов у "датского динамита" как следует рвануть в игре с "тремя львами" немного: П1 – 5.81, Х – 3.7, П2 – 1.7.

Примерно такие же расклады и по угловым: П1 – 3.1, Х – 7.75, П2 – 1.6. А вот по желтым карточкам аналитики Olimpbet отдают небольшое предпочтение датчанам: П1 – 2.27, Х – 3.6, П2 – 2.65.

При этом команду Гарета Саутгейта, в первом туре одержавшую победу над Сербией, по большому счету, устроит даже мирный исход. А победа досрочно выведет англичан в плей-офф Евро.

Датчанам же после ничьей на старте первенства со Словенией во второй раз подряд терять очки совсем нежелательно. Но статистика говорит о том, что "алая гвардия" смогла выиграть у англичан лишь в пяти матчах из 24-х, которые эти сборные провели между собой.

А самую полную роспись на матчи Евро-2024 вы можете найти здесь.

Кстати, для новых игроков Olimpbet приготовил приветственные беспроигрышные бонусы – до 20 тысяч тенге. Сыграйте в простую игру на странице "Сәлем бонус" и зарядитесь положительными эмоциями к чемпионату Европы по футболу!

Источник: Olimpbet Arena