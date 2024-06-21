Две ничьи и победа в "группе смерти": итоги седьмого дня Евро-2024

20 июня на Евро-2024 прошли матчи: Сербия – Словения, Англия – Дания и Испания – Италия. Промежуточные итоги главного футбольного события Европы – на Zakon.kz.

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Сербия избежала поражения в матче против Словении

Во 2-м туре группы C Чемпионата Европы на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене сборные Словении и Сербии сыграли вничью – 1:1.

На 69-й минуте защитник Словении Жан Карничник открыл счет. На 90+6-й минуте нападающий Сербии Лука Йович сравнял счет после углового.

Англии не сумела обыграть Данию

Во 2-м туре группы C Чемпионата Европы на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте сборные Дании и Англии сыграли вничью – 1:1.

На 18-й минуте нападающий Англии Гарри Кейн открыл счет, а на 34-й минуте полузащитник Дании Мортен Юльманн сравнял его.

После двух туров Англия лидирует в группе C с четырьмя очками, а Дания занимает второе место с двумя очками.

Испании обыграла сборную Италии в "группе смерти"

Матч второго тура группы B, известной как "группа смерти", прошел в Гельзенкирхене. Испания победила со счетом 1:0 благодаря автоголу итальянского защитника Рикардо Калафьори на 55-й минуте.

Эта победа обеспечила Испании досрочный выход в плей-офф. Испанцы набрали шесть очков за два тура, выиграв у Хорватии (3:0) и Италии (1:0).

Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее Германия также обеспечила себе выход в плей-офф. Действующим чемпионом Европы является Италия.