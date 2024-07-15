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Саутгейт признал силу Испании и подвел итоги Евро-2024

Футбол Итоги Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:36 Фото: Instagram/EURO2024
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения своих подопечных в финале чемпионата Европы – 2024 по футболу прокомментировал игру против команды Испании, сообщает Zakon.kz.

Для 53-летнего специалиста это был второй финал подряд на уровне европейских первенств, где его команда уступила сопернику. Если три года назад англичане проиграли итальянцам, то сейчас они не смогли переиграть испанскую дружину. 

"Испания была лучшей командой на этом турнире. Недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть. После гола Палмера получили своего рода импульс, а также имели хорошую возможность сравнять счет в конце матча. Однако не сделали достаточно усилий для победы на протяжении 90 минут". Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт

Саутгейт, подведя итоги финала Евро-2024, где Англия уступила Испании (1:2), отметил, что грустно признавать второе подряд поражение в решающих матчах.

"Приехали сюда, чтобы победить, но не смогли. Проигрывать финал невероятно сложно. Нужно поздравить Испанию, это лучшая команда турнира. Наши игроки дарили нам невероятные вечера и не могли дать больше с точки зрения усилий, желания и характера. Сказались физическое состояние и проблемы, с которыми вошли в турнир, а также экстра-таймы. Из-за этого мы так мало владели мячом". Гарет Саутгейт

Несмотря на поражение в финале немецкого турнира свою сборную поддержал король Великобритании – Карл III.

"Наша семья призывает вас и тех, кто вас поддерживает, держать голову высоко. Все знают, насколько удручающим может быть такой результат, когда трофей был так близок, хотя мы и поздравляем Испанию. Выход в финал Евро сам по себе является действительно великим достижением и он несет с собой гордость нации, которая будет продолжать болеть за "трех львов" и при множестве триумфальных побед, которые, я не сомневаюсь, ждут вас впереди". Король Англии Карл III

Таким образом, Испания в рекордный четвертый раз берет "золото" чемпионата Европы. Ранее она удостаивалась этого звания в 1964, 2008 и 2012 годах. 

А вингер испанской дружины Ламин Ямаль два раза переписал историю мирового футбола.   

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