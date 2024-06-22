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Боксер Султан Заурбек победил на вечере бокса в Великобритании

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 07:17 Фото: Instagram/sultanzaurbek
22 июня казахстанский боксер одержал досрочную победу на вечере бокса в Болтоне, сообщает Zakon.kz.

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Заурбек сразился с аргентинцем Романом Рубеном Рейносо (22-4-2, 10 КО). Бой во втором полулегком весе был запланирован на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона WBA Continental.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 07:17

Фото: Instagram/sultanzaurbek

Бой не продлился всю отведенную дистанцию: казахстанец победил нокаутом уже в первом раунде. Перед этим рефери дважды отсчитал Рейносо нокдаун.

Кстати, зарубежные эксперты прочат ему на ринге место Геннадия Головкина.

Другого казахстанского спортсмена поймали на допинге.

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