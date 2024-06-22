Боксер Султан Заурбек победил на вечере бокса в Великобритании
Фото: Instagram/sultanzaurbek
22 июня казахстанский боксер одержал досрочную победу на вечере бокса в Болтоне, сообщает Zakon.kz.
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Заурбек сразился с аргентинцем Романом Рубеном Рейносо (22-4-2, 10 КО). Бой во втором полулегком весе был запланирован на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона WBA Continental.
Фото: Instagram/sultanzaurbek
Бой не продлился всю отведенную дистанцию: казахстанец победил нокаутом уже в первом раунде. Перед этим рефери дважды отсчитал Рейносо нокдаун.
Кстати, зарубежные эксперты прочат ему на ринге место Геннадия Головкина.
Другого казахстанского спортсмена поймали на допинге.
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