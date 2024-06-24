"Ордабасы" и "Актобе" оторвались от преследователей в гонке чемпионов КПЛ-2024
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После серии невыразительных игр в КПЛ-2024 набирает форму действующий чемпион страны, "Ордабасы" из Шымкента, который на выезде переиграл астанинский "Женис" со счетом 3:1.
Главный конкурент южан, "Актобе", с трудом обыграл у себя дома карагандинский "Шахтер" – 1:0.
В других матчах 12-го тура зафиксированы следующие результаты:
Турнирное положение команд после сыгранных поединков выглядит так:
Между тем вскоре у четырех казахстанских клубов возрастет нагрузка в игровом плане, стартуют еврокубки. Честь Казахстана там будут защищать "Ордабасы" (Лига чемпионов), "Тобол" (Лига Европы), "Астана" и "Актобе" (оба в Лиге конференций).