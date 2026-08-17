"Ордабасы" и "Кайрат" убежали от преследователей в чемпионской гонке
В данный момент речь идет об "Ордабасы" и "Кайрате", которые уже прилично убежали от основного своего преследователя "Астаны".
Столичный коллектив в прошедшем туре потерял очки, сыграв вничью (1:1) на выезде с "Кызылжаром" из Петропавловска.
По этой причине команда Григория Бабаяна ощутимо отстала от двух лидеров.
В свою очередь "Ордабасы" в рамках 22-го тура на своей арене не имел особых проблем с усть-каменогорским "Алтаем" – 3:1.
Действующий чемпион страны также дома, но уже в закрытом режиме одолел "Улытау" из Жезказгана со счетом 3:1.
В других встречах прошедшего тура зрители увидели следующие итоговые цифры на табло:
- "Женис" – "Жетысу" 4:1,
- "Кайсар" – "Актобе" 1:2,
- "Иртыш" – "Тобыл" 0:2,
- "Каспий" – "Елимай" 2:2,
- "Атырау" – "Окжетпес" 0:2.
По итогам данных игр произошли небольшие изменения и в турнирной таблице. Есть вероятность того, что будет нешуточная борьба за "бронзу" КПЛ-2026, на которую претендуют 3-4 команды.
Стоит заметить, что сейчас все клубы высшего дивизиона получили небольшой отдых – кроме "Кайрата", который 20 августа дома играет первый матч плей-офф Лиги Европы УЕФА с бельгийским "Андерлехтом".
Эта пауза связана с проведением выборов в Курултай РК, назначенных на 23 августа. Все спортивные соревнования, запланированные на эту дату, подлежат переносу. По этой причине встречи 23-го тура КПЛ-2026 перенесены на более поздний срок.
А на днях известный испанский специалист и экс-наставник "Барселоны" Хави возглавил одну из звездных европейских сборных.