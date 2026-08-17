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Спорт

"Ордабасы" и "Кайрат" убежали от преследователей в чемпионской гонке

Футбол Итоги 22-го тура, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 10:08 Фото: Instagram/fc__ordabasy
В минувшие выходные прошли матчи 22-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по исходу которых лидеры турнирной таблицы одержали дежурные победы и уже с большой вероятностью разыграют между собой "золото" текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

В данный момент речь идет об "Ордабасы" и "Кайрате", которые уже прилично убежали от основного своего преследователя "Астаны".

Столичный коллектив в прошедшем туре потерял очки, сыграв вничью (1:1) на выезде с "Кызылжаром" из Петропавловска.

По этой причине команда Григория Бабаяна ощутимо отстала от двух лидеров.

В свою очередь "Ордабасы" в рамках 22-го тура на своей арене не имел особых проблем с усть-каменогорским "Алтаем" – 3:1.

Действующий чемпион страны также дома, но уже в закрытом режиме одолел "Улытау" из Жезказгана со счетом 3:1.

В других встречах прошедшего тура зрители увидели следующие итоговые цифры на табло:

  • "Женис" – "Жетысу" 4:1,
  • "Кайсар" – "Актобе" 1:2,
  • "Иртыш" – "Тобыл" 0:2,
  • "Каспий" – "Елимай" 2:2,
  • "Атырау" – "Окжетпес" 0:2.

По итогам данных игр произошли небольшие изменения и в турнирной таблице. Есть вероятность того, что будет нешуточная борьба за "бронзу" КПЛ-2026, на которую претендуют 3-4 команды.

Стоит заметить, что сейчас все клубы высшего дивизиона получили небольшой отдых – кроме "Кайрата", который 20 августа дома играет первый матч плей-офф Лиги Европы УЕФА с бельгийским "Андерлехтом".

Эта пауза связана с проведением выборов в Курултай РК, назначенных на 23 августа. Все спортивные соревнования, запланированные на эту дату, подлежат переносу. По этой причине встречи 23-го тура КПЛ-2026 перенесены на более поздний срок.

А на днях известный испанский специалист и экс-наставник "Барселоны" Хави возглавил одну из звездных европейских сборных.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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