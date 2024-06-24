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Евро-2024: Бронзовые призеры ЧМ-2022 на пороге вылета из турнира

Футбол Италия Хорватия, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:43 Фото: Instagram/EURO2024
В ночь на 25 июня состоится один из важнейших матчей стартового раунда чемпионата Европы – 2024. За выход в плей-офф турнира поспорят сборные Италии и Хорватии, топовые команды последнего рейтинга FIFA, сообщает Zakon.kz.

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В предстоящем поединке действующие чемпионы Европы, итальянская дружина попытается сыграть как минимум вничью с бронзовыми призерами катарского мирового первенства 2022 года. Поражение в противостоянии с хорватами может лишить подопечных Лучанно Спалетти шанса выйти в плей-офф.

"Хорватия очень опытная команда. Придется быть начеку, чтобы понять, когда нужно ускорить темп игры, а когда успокоиться и контролировать владение мячом. Я совершил ошибку, не сделав перестановки в ранних играх. Думаю, сейчас нужно сделать некоторые изменения. Нам нужно больше интенсивности и стойкости. Постараемся не давать им шансов навредить нам. Но это будет нелегко, потому что у них есть много способов это сделать". Главный тренер сборной Италии Лучанно Спалетти

В свою очередь, хорватской сборной нужна только победа во встрече с Италией, другой вариант исключен для благополучного продолжения Евро-2024.

"Начали турнир не лучшим образом, не показали свой реальный уровень, слишком легко пропускаем. На ЧМ-2022 мы пропустили один гол на групповом этапе, а здесь уже пять. У нас нет в распоряжении Перишича в его наилучшей форме, как это было в Катаре. Кто-то постарел на два года, и у нас в соперниках сильные сборные. Но я считаю, вся проблема в том, что мы позволяем слишком легко нам забивать". Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич

Матч между Хорватией и Италией пройдет в ночь на 25 июня в Лейпциге (Германия). Начало встречи запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.

На старте Евро-2024 итальянцы обыграли команду Албании – 2:1, а затем минимально проиграли Испании – 0:1.

А подопечные Златко Далича в первом туре нынешнего чемпионата Европы крупно уступили испанскому коллективу – 0:3. После этого разошлись миром с албанцами – 2:2.

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