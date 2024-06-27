"Приятно, но это не главное" – Самородов прокомментировал свой новый статус

Нападающий ФК "Актобе" и сборной Казахстана, амбассадор Olimpbet Максим Самородов стал самым дорогим футболистом страны.

Напомним, обновленные данные стоимости игроков вчера опубликовал авторитетный аналитический портал Transfermarkt. Трансферная цена Самородова теперь составляет 1,2 млн евро.

"Конечно, приятна такая оценка, но для меня это не главное. Я особо не придаю этому значение. Самое важное – расти, развиваться как футболист и приносить пользу своему клубу и нашей сборной!" – прокомментировал Самородов.

Отметим, что Максим – единственный игрок Olimpbet-чемпионата Казахстана, который перешагнул в трансферной стоимости отметку в миллион евро. Так, входящие в топ-3 Габи Кики ("Актобе") и Валерий Громыко ("Кайсар") оцениваются в 900 тыс. евро.

Максиму Самородову 21 год. Его называют главным талантом Казахстана нового поколения. В национальную сборную воспитанник актюбинского футбола привлекается с 2021-го года, в том же году дебютировал в КПЛ. Также он выступал за сборные U-17 и U-21.

Самородов играет в линии атаки, но считается универсальным футболистом. К нему проявляют интерес зарубежные клубы. Сам же нападающий пока сосредоточен на карьере в родном "Актобе", которому этим летом предстоит сыграть в квалификации Лиги конференций. Контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Самородов идет на личный бомбардирский рекорд. Так, пока самым "урожайным" для футболиста был КПЛ-2023, где он провел за "красно-белых" 30 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.

А в КПЛ-2024 в 11 играх он уже забил пять раз и отдал два голевых паса. Также в активе амбассадора Olimpbet три гола за национальную команду.

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