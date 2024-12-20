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Спорт

Максим Самородов получил главный приз за лучший гол в РПЛ

Футбол Лучший Гол, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:01 Фото: fc-akhmat.ru
Нападающий сборной Казахстана и грозненского клуба "Ахмат" Максим Самородов стал обладателем первой премии за лучший гол ноября и декабря в Российской Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

Конкуренцию форварду "Ахмата" составили еще ряд игроков из других команд. Однако 22-летний казахстанец победил в двух голосованиях из трех. Самородов стал первым у экспертов и комментаторов.

Максим был номинирован за гол после сольного прохода в выездном матче против "Крыльев Советов".

В опросе болельщиков большинство голосов получил полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко.

Максим Самородов признан первым представителем "Ахмата", кто выиграл в одной из номинаций премии лучших игроков месяца.

Экс-нападающий ФК "Актобе" стал игроком российского "Ахмата" 6 августа 2024 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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