Максим Самородов спас "Актобе" от поражения в игре с "Елимаем"

В турецком Белеке прошел матч за 3-е место зимнего Кубка ПФЛК между командами "Актобе" и "Елимай", где успех праздновали западноказахстанцы в серии пенальти. Одним из героев поединка стал форвард сборной Казахстана Максим Самородов, который забил два гола, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба ПФЛК, бронзовые призеры прошлого сезона КПЛ первыми открыли счет благодаря Чибуике Блессингу. На исходе первого тайма Квентин Корнетт восстановил равновесие. А сразу после перерыва Майком Родиригес вывел "Елимай" вперед.

Спасителем ФК "Актобе" стал его ведущий форвард Максим Самородов, который сначала за 7 минут до финального свистка сравнял результат.

А затем нападающий сборной Казахстана в серии послематчевых пенальти отметился решающим 11-метровым ударом, что дало возможность западноказахстанскому коллективу обыграть чемпиона Первой лиги в поединке за 3-е место зимнего Кубка ПФЛК.

Чуть позже, 21 февраля в 20:30 по времени Астаны, на поле Белека выйдут "Тобол" и "Ордабасы". Обладатель Кубка страны и чемпион Казахстана разыграют главный трофей и денежный приз в размере 100 млн тенге. Победителю достанется 60 млн, а проигравшей команде дадут 40 млн тенге.

