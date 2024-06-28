Экс-премьер министр Грузии обещал премию в 20 млн евро для своей сборной
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Как информирует 1tv, экс-чиновник отправил телеграмму национальной команде с поздравлениями. Сборной Грузии в ближайшее время будет передано 30 миллионов лари (около 10 млн евро).
Помимо этого, миллиардер в случае победы в 1/8 финала над Испанией и выхода в следующий этап турнира обещал футболистам дополнительные 10 млн евро.
В последнем матче группового этапа Евро-2024 Грузия победила Португалию со счетом 2:0 и сенсационно вышла в 1/8 финала турнира.
Теперь грузинская дружина готовится преподнести еще один громкий сюрприз в лице сборной Испании. О чем на днях поведал лидер "Наполи" – Хвича Кварацхелия.
Противостояние Грузии и Испании в 1/8 финала Евро-2024 состоится в ночь на 2 июля.