Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-премьер министр Грузии обещал премию в 20 млн евро для своей сборной

Футбол Премия 20 млн, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 11:32 Фото: Instagram/EURO2024
Футболистам сборной Грузии выделят 10 млн евро за выход из группы на Евро-2024, плюс такую же сумму они получат, если победят Испанию в 1/8 финала. Такой щедростью отозвался бывший премьер Грузии и миллиардер Бидзина Иванишвили, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Как информирует 1tv, экс-чиновник отправил телеграмму национальной команде с поздравлениями. Сборной Грузии в ближайшее время будет передано 30 миллионов лари (около 10 млн евро).

Помимо этого, миллиардер в случае победы в 1/8 финала над Испанией и выхода в следующий этап турнира обещал футболистам дополнительные 10 млн евро.

В последнем матче группового этапа Евро-2024 Грузия победила Португалию со счетом 2:0 и сенсационно вышла в 1/8 финала турнира.

Теперь грузинская дружина готовится преподнести еще один громкий сюрприз в лице сборной Испании. О чем на днях поведал лидер "Наполи" – Хвича Кварацхелия.

Противостояние Грузии и Испании в 1/8 финала Евро-2024 состоится в ночь на 2 июля.

Читайте также

Олимпиада в Париже: в каких видах спорта у Казахстана могут быть медали
Олимпиада в Париже: кто из казахстанских спортсменов может завоевать медали
Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
Футбол Лучший вратарь
Грузин Мамардашвили назван лучшим голкипером группового этапа Евро-2024
Куандык Шынасилов
Евро-2024 Грузия 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: