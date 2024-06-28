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Казахстанские саблистки завоевали историческое "серебро" на ЧА-2024

Фехтование Серебро Азии, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:20 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Впервые в истории казахстанского фехтования наша женская сборная (сабля) сенсационно выиграла серебряную медаль на ЧА-2024 в Кувейте, сообщает Zakon.kz.

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Историческое "серебро" для страны в командном турнире заработали Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик и Жасмин Капыджы, передает пресс-служба МТС РК.

Фехтование Серебро Азии, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:20

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

В поединке за выход в финал чемпионата Азии наши красавицы встретились с представительницами Южной Кореи и выиграли со счетом 45:36.

Фехтование Серебро Азии, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:20

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Как отмечают специалисты, корейская сборная входит в число лучших команд мира. В четвертьфинале наши саблистки были сильнее спортсменок Гонконга – 45:40. 

А в финальной битве подопечным украинского специалиста-консультанта Олександра Торчука немного не хватило везения и казахстанки проиграли саблисткам Китая.

Стоит отметить, что это вторая награда наших мушкетеров на азиатском первенстве в Кувейте. Ранее на высшую ступень пьедестала почета ЧА-2024 по фехтованию поднялась мужская сборная Казахстана.      

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