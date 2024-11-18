Казахстанские юниоры завоевали "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию
Фото: pixabay
Команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, команду на мировом турнире представляли Жайлыбай Нурмухаммед, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Ерхан Караман.
В финале наша команда встретилась с Узбекистаном. Противостояние завершилось со счетом 45:35 в пользу соперников.
В полуфинале казахстанские саблисты выиграли у Румынии – 45:36. Румынская сборная являлась на тот момент лидером юниорского мирового рейтинга.
Ранее сообщалось, что в Оране (Алжир) стартовал этап Кубка мира по фехтованию на сабле.
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