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Казахстанские юниоры завоевали "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию

Казахстанские юниоры завоевали &quot;серебро&quot; на этапе Кубка мира по фехтованию, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 04:35 Фото: pixabay
Команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, команду на мировом турнире представляли Жайлыбай Нурмухаммед, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Ерхан Караман.

В финале наша команда встретилась с Узбекистаном. Противостояние завершилось со счетом 45:35 в пользу соперников.

В полуфинале казахстанские саблисты выиграли у Румынии – 45:36. Румынская сборная являлась на тот момент лидером юниорского мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что в Оране (Алжир) стартовал этап Кубка мира по фехтованию на сабле.

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