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Участники Олимпиады-2024 выиграли "золото" Чемпионата Азии

Фехтование Золото Азии, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:33 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
В Кувейте проходит континентальное первенство по фехтованию, где мужская сборная Казахстана по шпаге завоевала золотую медаль. Честь страны защищали Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов, сообщает Zakon.kz.

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В поединке за "золото" Чемпионата Азии-2024 наши мушкетеры победили олимпийских чемпионов, команду Японии со счетом 40:34, передает пресс-служба МТС РК.

Фехтование Золото Азии, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:33

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

В ходе турнира казахстанские шпажисты сначала в 1/8 разгромили Катар – 45:15, затем за выход в полуфинал был повержен Кыргызстан – 45:32.

Фехтование Золото Азии, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:33

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

В борьбе за одну из путевок в финал Чемпионата Азии наши шпажисты сломали сопротивление представителей Гонконга – 44:34. А в финальной битве японцы признали свое поражение с разницей в шесть очков.

К состязаниям мужскую сборную Казахстана по фехтованию подготовил тренер-консультант Ференц Тот из Венгрии.

Как известно, данная четверка шпажистов весной этого года завоевала историческую олимпийскую лицензию в Париж-2024 по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия).

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