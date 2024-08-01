Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за 1 августа

В Министерстве туризма и спорта Казахстана подвели итоги соревнований казахстанских спортсменов за шестой день Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Ведомство с гордостью отмечает, выход в 1/4 финала по боксу Назым Кызайбай. Наша спортсменка уверенно расправилась в трех раундах с бразильской соперницей Каролин де Алмейдой.

Ее коллега боксер Айбек Оралбай проиграл в четверть финале спортсмену из Азербайджана Лорену Альфонсо Домингесу. А Мухаммедсабыр Базарбайулы не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже, уступив Лаше Гурули из Грузии. Счет 2:3

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений участвовали Александра Ле и Арина Алтухова. Александра набрала 587 очков и заняла 10 место, Арина 13 место (586 очков). Финал для спортсменок увы не доступен.

Александра Ле, фото: Instagram/kazshooting

Дзюдоист Нурлыхан Шархан в 1/8 финала проиграл спортсмену из Узбекистана Музаффарбеку Туробаеву.

Нурлыхан Шархан, фото: Instagram/kaz_judoteam

В стрельбе из лука Даулеткельды Жанбырбай проиграл Хорхе Энрикесу из Колумбии в личном зачете. Также Александр Еременко завершил Олимпиаду. Он проиграл французскому Баптисту Аддису в 1/32 финала.

Александр Еременко, фото: Instagram/olympickz

Таким образом, в копилке Казахстана по-прежнему одна золотая и две бронзовые медали.

2 августа Национальный Олимпийский комитет Казахстана официально подал апелляцию в Paris boxing Unit с требованием разъяснений результата поединка в Париже между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лашей Гурули из Грузии.