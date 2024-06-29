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Трансляции Евро 2024 – на большом экране и с призами

, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:24
Поднимите градус эмоций! Olimpbet и Bla bla bar устраивают просмотры матчей чемпионата Европы – с квизами, подарками и меню по специальным ценам.

Начиная с 29 июня и до 15 июля в самом популярном клубе Алматы кипят нешуточные футбольные страсти. Не пропустите показы чемпионата Европы в Bla bla bar!

Каждую трансляцию сопровождает развлекательная программа от букмекера №1 в Казахстане – Olimpbet. Квизы с призами, выступление гоу-гоу и меню болельщика по специальным ценам.

Делайте спортивные прогнозы на разные суммы и получайте за них аппетитные сеты и фирменный мерч!

А 15 июля, в финале чемпионата, гостей ждет шоу с участием диджея, танцевального коллектива, стендап-комика и розыгрышем еще более крутых призов, включая iPhone 15.

Запоминайте место, где футбол становится праздником: Bla bla bar Алматы, ул. Сатпаева, 1а, большой зал на цокольном этаже.

Подписывайтесь и следите за анонсами в Instagram и Telegram Olimpbet.

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