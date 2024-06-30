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Математики вычислили степень несправедливости серии пенальти в футболе

пенальти, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 14:52 Фото: pixabay
Немецкий доктор математических наук Кристиан Гессе выявил нечестную закономерность во время пенальти в футболе и предложил решение, сообщает Zakon.kz.

На Евро-2024 в Германии начинаются матчи плей-офф. Если за основное и дополнительное время не определяется победитель, команды пробивают серию 11-метровых ударов. В интервью BILD профессор рассказал, что команда, которая бьет первой, побеждает в 60% случаев. Это, по его словам, подтверждает британское исследование более 1000 серий пенальти.

"Нет никакого другого вида спорта, где простое подбрасывание монеты вызывает такой большой дисбаланс в шансах на победу. Даже в шахматах преимущество белых над черными на гроссмейстерском уровне составляет всего 6%. Дополнительное психологическое давление снижает шансы пробивающих второй команды в среднем на 4%. Это и приводит к вышеупомянутой разнице в 20% за пять ударов", – сказал Гессе.

Математик отметил, что профессиональный футболист забивает пенальти в 75% случаев. Но игроки команды, которые бьют вторыми, хуже справляются с 11-метровыми из-за стресса.

Для устранения несправедливости он предлагает, чтобы сначала пробивала первая команда, потом дважды вторая, потом дважды первая. Это будет похоже на тай-брейк в теннисе и математически создаст почти равные возможности.

29 июня состоялся первый матч 1/8 финала Евро-2024. Швейцария и Италия сыграли в Берлине на "Олимпиаштадионе", который завершился победой Швейцарии. Сборная вышла в четвертьфинал, ей предстоит игра с победителем пары Англия – Словакия.

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