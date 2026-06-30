Марокко в серии пенальти победило Нидерланды в 1/16 финала ЧМ-2026
Фото: Instagram/equipedumaroc
Утром 30 июня на чемпионате мира по футболу определился еще один участник второго раунда плей-офф, которым стала сборная Марокко, переигравшая команду Нидерландов (1:1, 3:2 по пенальти), сообщает Zakon.kz.
Эта встреча проходила на арене "Эстадио BBVA" в мексиканском Монтеррее. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а вот после перерыва Коди Гакпо вывел "оранжевых" вперед.
В добавленное арбитром время марокканцы сравняли счет (Исса Диоп), и игра перешла в экстра-таймы, где также не выявили сильнейшего.
А в серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне африканцев – 3:2.
У "атласских львов" в ходе 11-метровых ударов отличились Суфьян Раими, Шамсдин Тальби и Исмаэль Сайбари, который забил победный гол.
Теперь в 1/8 финала мундиаля команда Мохамеда Уахби 4 июля встретится с Канадой. "Кленовые листья" накануне сломили сопротивление ЮАР (1:0).
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