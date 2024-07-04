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Испания названа главным фаворитом Евро-2024 после матчей 1/8 финала

Футбол Фаворит Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 11:22 Фото: Instagram/EURO2024
5 июля на чемпионате Европы 2024 по футболу стартуют игры стадии четвертьфинала и первой данный этап открывает сборная Испания, главный фаворит турнира после 1/8 финала по версии Goal, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Goal освежили свой недавний рейтинг фаворитов чемпионата Европы после завершения матчей 1/8 финала. По их мнению, теперь высокие шансы на "золото" нынешнего турнира у футболистов Испании, за ними идут Нидерланды, Швейцария и Англия.

А вот хозяевам Евро-2024 – Бундестим, с которой испанцам предстоит сразиться в четвертьфинале, отдано только пятое место в списке фаворитов. Не особо верят в команды Турции, Франции и Португалии, которые расположились в конце лучшей восьмерки.

Футбол Фаворит Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 11:22

Фото: Instagram/EURO2024

Согласились со своими коллегами и представители FourFourTwo, у которых также на первой строчке фаворитов команда Испании. 

Дружина Луиса де ла Фуэнте опережает Германию, Швейцарию и Турцию. По сравнению с рейтингом Goal Нидерланды здесь только на пятом месте, а Франция – 6-я, замыкают рейтинг Португалия и Англия.

Напомним, издание Goal за несколько дней до старта европейского футбольного первенства в Германии объявила основным кандидатом на чемпионство будущего турнира сборную Франции.

А Суперкомпьютер уже в начале Евро-2024 поменял свое изначальное решение и вместо англичан отдал трофей французам.  

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