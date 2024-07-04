Испания названа главным фаворитом Евро-2024 после матчей 1/8 финала
Эксперты Goal освежили свой недавний рейтинг фаворитов чемпионата Европы после завершения матчей 1/8 финала. По их мнению, теперь высокие шансы на "золото" нынешнего турнира у футболистов Испании, за ними идут Нидерланды, Швейцария и Англия.
А вот хозяевам Евро-2024 – Бундестим, с которой испанцам предстоит сразиться в четвертьфинале, отдано только пятое место в списке фаворитов. Не особо верят в команды Турции, Франции и Португалии, которые расположились в конце лучшей восьмерки.
Фото: Instagram/EURO2024
Согласились со своими коллегами и представители FourFourTwo, у которых также на первой строчке фаворитов команда Испании.
Дружина Луиса де ла Фуэнте опережает Германию, Швейцарию и Турцию. По сравнению с рейтингом Goal Нидерланды здесь только на пятом месте, а Франция – 6-я, замыкают рейтинг Португалия и Англия.
Напомним, издание Goal за несколько дней до старта европейского футбольного первенства в Германии объявила основным кандидатом на чемпионство будущего турнира сборную Франции.
А Суперкомпьютер уже в начале Евро-2024 поменял свое изначальное решение и вместо англичан отдал трофей французам.