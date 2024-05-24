"Астана" лишилась половины своих гонщиков на финише "Джиро-2024"

Велокоманда Astana Qazaqstan Team осталась вчетвером на знаменитой веломногодневке "Джиро д’Италия-2024". 23 мая на старт 18-го этапа не вышел один из опытных представителей нашей команды, итальянец Кристиан Скарони, сообщает Zakon.kz.

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Скарони стал 4-м представителем "Астаны", который не смог доехать до финального 21-го этапа в Риме. Изначально казахстанская велоконюшня заявила на итальянскую гонку восемь человек, трое из которых из-за болезни сошли уже к середине Гранд-тура во главе с капитаном Алексеем Луценко. И вот теперь, за три дня до завершения "Джиро", наша команда продолжает сражаться без своего итальянского горняка Скарони.

Что касается итогов 18-го этапа, то здесь успеха добился 31-летний бельгийский велогонщик Тим Мерлир, для которого это вторая победа на нынешней "Джиро д’Италия".

За три этапа до окончания итальянского Гранд-тура борьбу в составе "Астаны" продолжают только четверо спортсменов: Симоне Веласко, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини (все Италия) и Хенок Мулюбырхан (Эритрея).

К данному моменту в генеральной классификации лучшим из нашей команды является Лоренцо Фортунато (11 место).

Финиширует "Джиро д’Италия-2024" спринтерским этапом в Риме 26 мая.

Между тем, молодой гонщик Astana Qazaqstan Team Николя Винокуров, сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова, стал победителем пятого этапа "Тура Японии".