Саутгейт первым из английских тренеров достиг рекордного показателя

Главный тренер сборной Англии Гари Саутгейт вывел своих подопечных в четвертый четвертьфинал подряд крупного футбольного турнира. Он стал первым британским наставником с таким достижением, сообщает Zakon.kz.

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Подобного успеха 53-летний специалист достиг после того, как в ночь на 1 июля его команда обыграла Словакию – 2:1, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

"Я так горжусь игроками и характером, который проявили ребята. Все, кого ввели в игру, сыграли свою роль и помогли преодолеть это препятствие. Эти игроки помогают друг другу, что принесло результат. Беллингем – фантастика. Думали о том, стоит ли его поменять, но он способен на такие вещи. Нам нужно было лучше владеть мячом, но мы не могли найти правильные решения в первом тайме и проявили себя лучше во втором. В конце концов, забили, такое может случиться, если продолжаешь изматывать соперника". Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт

Для Саутгейта это четвертый подряд четвертьфинал во главе сборной Англии, которой он руководит с 2016 года. Три года назад на родном Евро подопечные Саутгейта взяли "серебро", проиграв только итальянцам.

"У меня было странное ощущение, что исход матча не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно. Мы давили, за 15 минут до конца матча я думал, держится ли еще Джуд на ногах. Он и Кейн создают такие моменты, и именно поэтому тренер не делает замен, когда люди требуют их. У нас на поле было достаточно атакующих игроков". Гарет Саутгейт

На мундиале-2018 англичане заняли четвертое место. А на катарском ЧМ-2022 коллектив Саутгейта вылетел в 1/4 финала, уступив в драматичном поединке французской дружине.

Теперь за выход в полуфинал Евро-2024 Англия 6 июля сразится с футболистами Швейцарии, которые отправили домой действующих чемпионов турнира из Италии.