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Наставник английской сборной оценил шансы своих подопечных на Евро-2024

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 15:36 Фото: Instagram/england
Одним из главных фаворитов предстоящего футбольного Чемпионата Европы станет команда Англии, главный тренер которой Гарет Саутгейт с большим оптимизмом смотрит на старт будущего немецкого турнира, сообщает Zakon.kz.

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Англия болезненно пережила неудачу в финале домашнего Евро-2020, когда они проиграли итальянцам. Однако приобретенный опыт вселяет надежду в наставника "трех львов" – Гарета Саутгейта, передает пресс-служба УЕФА.

"Мы показываем стабильную игру в последнее время и входим в топ-5 лучших в мире, так как добивались хороших результатов. Есть опыт больших матчей в плей-офф, который нам здорово помогает. Плюс наши игроки получили опыт побед на клубном уровне. Наши слова подтверждены делами, мы были в одном ударе от титула чемпионов Европы, поэтому знаем, что возможно все. Это своеобразный психологический прорыв. Теперь же нам нужно продвинуться еще на шаг вперед".Гарет Саутгейт

В финальной части Евро-2024 британцы сыграют в одной группе с командами Сербии, Дании и Словении.

"Если не выиграем Евро, то меня, вероятно, здесь больше не будет. Возможно, это последний шанс. Около половины тренеров сборных уходят после крупных турниров, такова история международного футбола. Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки к титулу. Знаю, что нельзя все время обещать фанатам, потому что в какой-то момент люди потеряют веру. Если мы хотим быть большой командой, а я топ-тренером, то нужно добиваться успеха в решающие моменты".Гарет Саутгейт

К Евро-2024 англичане подходят в ранге одного из фаворитов. По последнему рейтингу FIFA команда Саутгейта сейчас находится на третьей позиции после Аргентины и Франции.

Если наставник уверен в нынешнем поколении игроков английской сборной, что им по силам добиться большого успеха в Германии, то и Суперкомпьютер также предсказывает победу представителям туманного Альбиона.

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