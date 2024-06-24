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Евро-2024: Мбаппе провел полную тренировку в новых масках

Футбол Новые Маски, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 15:53 Фото: Instagram/equipedefrance
Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе постепенно поправляется после недавней травмы носа и к этому часу может проводить полную тренировку в общей группе со своими коллегами. Перед заключительным матчем на Евро-2024 ему изготовили еще две защитные маски, сообщает Zakon.kz.

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За два дня до матча с Польшей в рамках группового раунда чемпионата Европы-2024 Мбаппе провел в кругу своих товарищей по сборной, передает L’Equipe. Во время тренировочных занятий будущий нападающий "Реала" испытал на прочность две защитные маски.

Вероятно, в одной из этих масок Килиан сможет выйти на поле во встрече с поляками. Но это будет ясно уже непосредственно перед игрой.

Напомним, у капитана сборной Франции случился перелом носа в матче Евро-2024 против сборной Австрии. После этого врачи высказали мнение, что он пропустит игры с Нидерландами и Польшей. В поединке с голландцами Мбаппе не смог помочь своим товарищам.

Следующий матч на европейском первенстве Франция сыграет 25 июня. В заключительном третьем туре группового этапа французы сразятся со сборной Польши. Начало матча – в 21:00 по казахстанскому времени.

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