Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Евро-2024: Известно о состоянии здоровья Мбаппе перед полуфиналом с Испанией

Футбол Полуфинал Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:56 Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 10 июля в рамках первого полуфинала чемпионата Европы-2024 по футболу состоится матч сборных Франции и Испании, где примет участие лидер французской дружины – Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

О самочувствии своего форварда рассказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который уверяет, что здоровье Мбаппе с каждым днем идет на улучшение.  

"Сделаем все возможное, чтобы он восстановился. После тяжелого сезона в ПСЖ и перелома носа Евро-2024 могло закончиться для него. Уверен, 9 июля он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это новая ситуация для него, носить маску, которая меняет поле зрения. Сейчас гематома хорошо зажила. С каждым днем нос становится все крепче".Дидье Дешам

Также наставник вице-чемпионов мира 2022 года добавил, что Мбаппе могут заменить другие форварды и один из них Оливье Жиру.

"Жиру выходил на поле трижды до этого. У меня есть выбор, это связано с его эффективностью. В своих выходах он был не более эффективен, чем другие. Все зависит от игровой ситуации и соперника. У нас есть возможности, но мы пока не очень эффективны. В матче против Испании это будет очень важно".Дидье Дешам

Самый интригующий матч нынешнего Евро между Францией и Испанией пройдет в ночь на 10 июля, начало запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.

О шансах сборной Испании в этом противостоянии рассказал ее главный тренер – Луис де ла Фуэнте.

Во втором полуфинале чемпионата Европы – 2024 в ночь на 11 июля встретятся Англия и Нидерланды. 

Читайте также

Футбол Лидер Рейтинга
"Реал" возглавил рейтинг лучших футбольных клубов мира
Футбол Прогноз тренера
Евро-2024: Наставник "красной фурии" высказался о полуфинале с Францией
Футбол Начало Евросезона
"Ордабасы" первым из казахстанских клубов открывает новый сезон еврокубков
Куандык Шынасилов
ЧМ-2022 Евро-2024 Мбаппе Килиан 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Исабекова
Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: