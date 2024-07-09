Евро-2024: Известно о состоянии здоровья Мбаппе перед полуфиналом с Испанией
Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 10 июля в рамках первого полуфинала чемпионата Европы-2024 по футболу состоится матч сборных Франции и Испании, где примет участие лидер французской дружины – Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.
О самочувствии своего форварда рассказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который уверяет, что здоровье Мбаппе с каждым днем идет на улучшение.
"Сделаем все возможное, чтобы он восстановился. После тяжелого сезона в ПСЖ и перелома носа Евро-2024 могло закончиться для него. Уверен, 9 июля он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это новая ситуация для него, носить маску, которая меняет поле зрения. Сейчас гематома хорошо зажила. С каждым днем нос становится все крепче".Дидье Дешам
Также наставник вице-чемпионов мира 2022 года добавил, что Мбаппе могут заменить другие форварды и один из них Оливье Жиру.
"Жиру выходил на поле трижды до этого. У меня есть выбор, это связано с его эффективностью. В своих выходах он был не более эффективен, чем другие. Все зависит от игровой ситуации и соперника. У нас есть возможности, но мы пока не очень эффективны. В матче против Испании это будет очень важно".Дидье Дешам
Самый интригующий матч нынешнего Евро между Францией и Испанией пройдет в ночь на 10 июля, начало запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.
О шансах сборной Испании в этом противостоянии рассказал ее главный тренер – Луис де ла Фуэнте.
Во втором полуфинале чемпионата Европы – 2024 в ночь на 11 июля встретятся Англия и Нидерланды.
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