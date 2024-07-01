Роналду не забил пенальти в первом экстра-тайме, битва продолжается

В 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 со Словенией нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак, сообщает Zakon.kz.

Матч Португалия-Словения продолжается более 100 минут и счёт в матче не открыт (0:0). Не забив голов и в дополнительное время, команды пробьют серию послематчевых пенальти.

Роналду очень расстроился, но игра есть игра, порой она бывает очень непредсказуемой.

RONALDO IS CRYING. 😢



THIS IS SO SAD!!! 💔 pic.twitter.com/VQHTap9le6 — UF (@UtdFaithfuls) July 1, 2024





Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении проходит на стадионе "Дойче Банк Парк" (Франкфурт-на-Майне, Германия).

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Ранее сообщалось, что автогол Бельгии вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024. В 1/4 финала Франция сыграет с победителем пары Португалия – Словения.

Ранее сборная Испании обыграла Грузию со счетом 4:1.

