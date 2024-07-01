Роналду не забил пенальти в первом экстра-тайме, битва продолжается
Матч Португалия-Словения продолжается более 100 минут и счёт в матче не открыт (0:0). Не забив голов и в дополнительное время, команды пробьют серию послематчевых пенальти.
Роналду очень расстроился, но игра есть игра, порой она бывает очень непредсказуемой.
RONALDO IS CRYING. 😢— UF (@UtdFaithfuls) July 1, 2024
THIS IS SO SAD!!! 💔 pic.twitter.com/VQHTap9le6
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении проходит на стадионе "Дойче Банк Парк" (Франкфурт-на-Майне, Германия).
В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).
Ранее сообщалось, что автогол Бельгии вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024. В 1/4 финала Франция сыграет с победителем пары Португалия – Словения.
Ранее сборная Испании обыграла Грузию со счетом 4:1.