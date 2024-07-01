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Драматическая победа: автогол Бельгии вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024

Драматическая победа: автогол Бельгии вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 23:10 Фото: Instagram/euro2024
Сборные Франции и Бельгии 1 июля встретились в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 85-й минуте: после удара Коло Муани мяч рикошетом от Яна Вертонгена попал в собственные ворота, что обеспечило французам выход в 1/4 финала Евро-2024.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в группе D. Бельгийская команда завершила групповой этап с четырьмя очками, расположившись на второй позиции в группе E.

В 1/4 финала Франция сыграет с победителем пары Португалия – Словения.

Ранее сборная Испании обыграла Грузию со счетом 4:1. 

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