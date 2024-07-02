Австрия-Турция: новая сенсация после встречи веселых соперников

В ночь со 2 на 3 июля в Лейпциге завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, после которого стали известны результаты сборных Австрии и Турции, сообщает Zakon.kz.

Начать хочется с залихватских танцев сборной Турции. Их команда устроила в Гамбурге у себя в раздевалке 26 июня. Таким образом турецкие футболисты отпраздновали победу над Чехией со счетом 2:1 в третьем матче Евро-2024.

А футболисты Австрии, в день матча на своей странице в Instagram, раздавали фанатам и подписчикам хорошее настроение. Оно транслировалось в фотографиях радостных игроков. Помимо этого, менеджмент команды уделил внимание Лейпцигу и самому стадиону, сняв атмосферные видео с культурно-историческими и спортивными объектами принимающего города.

В итоге, турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперед на первой минуте матча. Он успешно сыграл после углового у ворот соперника. На 59-й минуте Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину.

Спустя семь минут австрийцы смогли сократить разрыв всухую. Отличился нападающий Михаэль Грегорич, забив единственный гол. Турки действительно сотворили сенсацию, став полноправными участниками 1/4 финала Евро-2024!

Фото: Instagram/euro2024

А главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал вратаря своей команды Диогу Кошту основным фактором в победном матче против Словении в рамках 1/8 финала Евро-2024.