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Евро-2024: расписание полуфиналов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 07:37 Фото: Instagram/euro2024
7 июля стало известно расписание матчей в 1/2 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

После сыгранных заключительных матчей 1/4 финала Евро-2024 стали известны полуфиналисты и время их встреч. Итак, в полуфиналах сыграют:

В ночь с 10 на 11 июля в 00:00 по казахстанскому времени сойдутся Испания с Францией.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 07:37

Килиан Мбаппе – игрок сборной Франции, фото: Telegram/Евро-2024

А в ночь с 11 на 12 июля, также в 00:00 по казахстанскому времени, сборная Нидерландов встретится с командой Англии.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 07:37

Стефан Де Врей – лучший игрок матча Нидерланды - Турция, фото: Telegram/Футбол 24/7

Ночью 7 июля в Берлине определился последний полуфиналист Евро-2024. Также стало известно, что игрок сборной Испании Ламин Ямаль знаком с Месси с раннего детства.

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