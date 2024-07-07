Евро-2024: расписание полуфиналов
Фото: Instagram/euro2024
7 июля стало известно расписание матчей в 1/2 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.
После сыгранных заключительных матчей 1/4 финала Евро-2024 стали известны полуфиналисты и время их встреч. Итак, в полуфиналах сыграют:
В ночь с 10 на 11 июля в 00:00 по казахстанскому времени сойдутся Испания с Францией.
Килиан Мбаппе – игрок сборной Франции, фото: Telegram/Евро-2024
А в ночь с 11 на 12 июля, также в 00:00 по казахстанскому времени, сборная Нидерландов встретится с командой Англии.
Стефан Де Врей – лучший игрок матча Нидерланды - Турция, фото: Telegram/Футбол 24/7
Ночью 7 июля в Берлине определился последний полуфиналист Евро-2024. Также стало известно, что игрок сборной Испании Ламин Ямаль знаком с Месси с раннего детства.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript