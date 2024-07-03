Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки-2024

На Кубке Америки-2024 по футболу завершились матчи групповой стадии, по итогам которых определились все восемь участников четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

Пятикратный чемпион мира, сборная Бразилии, которая заняла второе место в группе D, в ночь на 7 июля сыграет с Уругваем – победителем квартета C.

В заключительном матче предварительной стадии "пентакампионы" не смогли обыграть Колумбию – 1:1.





К сожалению, лидер бразильской дружины и нападающий "Реала" Винисиус Жуниор не сможет помочь своим соотечественникам в поединке с Уругваем из-за перебора желтых карточек.

Колумбия, как лучшая сборная группы D, 7 июля встретится с Панамой, со второй командой группы C.

6 июля сборная Аргентины в ранге победителя группы A померится силами с Эквадором, который закончил группу на второй позиции квартета B.

В этот же день представители Венесуэлы, которой не было равных в подгруппе B, встретятся с Канадой.

Как известно, параллельно с Кубком Америки продолжается чемпионат Европы по футболу. И к этому часу объявлены все сборные, которые сразятся за трофей Евро-2024.