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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки-2024

Футбол Команды Четвертьфиналисты, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 09:40 Фото: Instagram/copaamerica
На Кубке Америки-2024 по футболу завершились матчи групповой стадии, по итогам которых определились все восемь участников четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

Пятикратный чемпион мира, сборная Бразилии, которая заняла второе место в группе D, в ночь на 7 июля сыграет с Уругваем – победителем квартета C.

В заключительном матче предварительной стадии "пентакампионы" не смогли обыграть Колумбию – 1:1.


К сожалению, лидер бразильской дружины и нападающий "Реала" Винисиус Жуниор не сможет помочь своим соотечественникам в поединке с Уругваем из-за перебора желтых карточек.

Колумбия, как лучшая сборная группы D, 7 июля встретится с Панамой, со второй командой группы C.

6 июля сборная Аргентины в ранге победителя группы A померится силами с Эквадором, который закончил группу на второй позиции квартета B.

В этот же день представители Венесуэлы, которой не было равных в подгруппе B, встретятся с Канадой.

Как известно, параллельно с Кубком Америки продолжается чемпионат Европы по футболу. И к этому часу объявлены все сборные, которые сразятся за трофей Евро-2024.    

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