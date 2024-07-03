В Бразилии утвердили новый праздник – День Короля Пеле

У жителей Бразилии появился новый национальный праздник – День Короля Пеле. С 2024 года он будет отмечаться 19 ноября, сообщает Zakon.kz.

Дата 19 ноября выбрана не просто так, ее история берет начало с 1969 года, передает AP. Тогда Пеле, как нападающий клуба "Сантос" и сборной Бразилии, забил 1000-й гол в своей карьере.

Это случилось на легендарном стадионе "Маракана" в матче с "Васко да Гама", который выиграла команда Пеле со счетом 2:1.





2 июля правительство Бразилии во главе с президентом Луисом Игнасио Лула да Силва приняло закон о памятной дате в честь трехкратного чемпиона мира.

"Это более чем заслуженное признание для одного из самых важных и влиятельных людей не только в бразильском футболе, но и в мировом спорте". сенатор Хорхе Каджуру

1000-й гол Пеле забил в 909-м матче, тогда ему было 29 лет. За всю карьеру на счету бразильца 1281 гол в 1363 играх.



Легендарный бразильский форвард Пеле, которого по всему миру называют "Королем футбола", скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

А буквально 10 дней назад ушла из жизни его мать – 101-летняя Селесте Арантес.