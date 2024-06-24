УЕФА дисквалифицировал албанского игрока Даку на два матча

Нападающий сборной Албании по футболу Мирлинда Даку наказан УЕФА на две игры за оскорбительные высказывания в адрес македонцев и сербов после одного из поединков текущего Евро, сообщает Zakon.kz.

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26-летний футболист не сможет принять участие в предстоящих двух матчах сборной Албании. Его не будет на поле в игре против Испании в рамках 3-го тура группового раунда чемпионата Европы. Затем он пропустит встречу 1/8 финала данного турнира, если, конечно, албанцы туда пройдут.

Фото: Instagram/mirlind19daku

Вдобавок, УЕФА наложил денежный штраф в адрес сборной Албании, которая оштрафована на 47 500 евро из-за поведения своих фанатов, зажигавших файеры, плюс за некорректные скандирования в матче с Хорватией.

20 июня главный футбольный орган Европы завел отдельное дело в отношении форварда сборной Албании Мирлинда Даку, который выкрикивал ругательные фразы в адрес македонцев и сербов после поединка второго тура европейского чемпионата с Хорватией.

И в этот же день Сербия и Албания получили денежные штрафы из-за фанатов на Евро-2024.