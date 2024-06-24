Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

УЕФА дисквалифицировал албанского игрока Даку на два матча

Футбол Наказание игрока, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:41 Фото: Instagram/mirlind19daku
Нападающий сборной Албании по футболу Мирлинда Даку наказан УЕФА на две игры за оскорбительные высказывания в адрес македонцев и сербов после одного из поединков текущего Евро, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

26-летний футболист не сможет принять участие в предстоящих двух матчах сборной Албании. Его не будет на поле в игре против Испании в рамках 3-го тура группового раунда чемпионата Европы. Затем он пропустит встречу 1/8 финала данного турнира, если, конечно, албанцы туда пройдут.

Футбол Наказание игрока, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:41

Фото: Instagram/mirlind19daku

Вдобавок, УЕФА наложил денежный штраф в адрес сборной Албании, которая оштрафована на 47 500 евро из-за поведения своих фанатов, зажигавших файеры, плюс за некорректные скандирования в матче с Хорватией.

20 июня главный футбольный орган Европы завел отдельное дело в отношении форварда сборной Албании Мирлинда Даку, который выкрикивал ругательные фразы в адрес македонцев и сербов после поединка второго тура европейского чемпионата с Хорватией.

И в этот же день Сербия и Албания получили денежные штрафы из-за фанатов на Евро-2024.

Читайте также

Футбол Презентация игрока
"Реал" объявил о дате презентации бразильского таланта Эндрика
Федерация альпинизма, Казахстан, олимпиада в Париже
Федерация альпинизма принесла олимпийскую лицензию в копилку страны
Футбол Итоги 12 тура
"Ордабасы" и "Актобе" оторвались от преследователей в гонке чемпионов КПЛ-2024
Куандык Шынасилов
Евро-2024 УЕФА 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: