Бойцы, смазанные оливковым маслом, сойдутся в Турции на турнире "Кыркпынар"

5 июля в турецкой провинции Эдирне состоится официальная церемония 663-го турнира по традиционной борьбе "Кыркпынар", сообщает Zakon.kz.

Масляная борьба считается самым древним спортивным соревнованием после Олимпийских игр, которое проводится на постоянной основе. Согласно преданию, 40 воинов-тюрков, входивших в авангард армии, сделали привал в районе Эдирне. Для того, чтобы скоротать время, они начали бороться.

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Братья Али и Селим долго боролись, но так и не смогли одолеть друг друга. В итоге оба пали от усталости. Товарищи похоронили борцов, а возвращаясь из похода, увидели на месте могил братьев ручей. После этого местность получила название Кыркпынар, что в переводе означает 40 ручьев.

Как передает издание АА, в этом году в историческом мероприятии примут участие 852 борца. Обладатель титула "главного пехливана" получит награду в размере 550 тыс. турецких лир.

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