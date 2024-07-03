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Еще один футболист сборной Турции вошел в историю мирового футбола

Футбол Быстрый Гол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:19 Фото: Instagram/EURO2024
В ночь на 3 июля игрок сборной Турции Мерих Демирал стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу, сообщает Zakon.kz.

Данный факт был зафиксирован в рамках 1/8 финала Евро-2024, где турецкая сборная встречалась с командой Австрии. 26-летний защитник Мерих Демирал открыл счет на 57-й секунде матча. Как пишут эксперты Opta, этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф европейских чемпионатов.

 

Тем самым Демирал признан вторым представителем турецкого футбола за последние 22 года, кто записал свое имя в книгу рекордсменов.


Ранее самый быстрый гол в плей-офф, но уже на уровне мундиаля, оформил знаменитый турецкий форвард Хакан Шюкур. Он забил на 11-й секунде в ворота Южной Кореи на ЧМ-2002.

В поединке против Австрии Мерих Демирал отметился не только быстрым взятием ворот, но и стал автором дубля, удачно замкнув подачу с углового от Арды Гюлера на 59-й минуте. За все его заслуги в этот день турецкий защитник был назван лучшим игроком встречи. 

Здесь стоит подчеркнуть, что на нынешних немецких состязаниях был забит самый быстрый гол за всю историю чемпионатов Европы, включая игры групповой стадии и плей-офф. Этим героем стал игрок сборной Албании Недим Байрами, который распечатал ворота Италии на 22-й секунде. 

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