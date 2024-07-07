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Бразилия проиграла Уругваю и вылетела с Кубка Америки-2024

Футбол Поражение Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 11:46 Фото: Instagram/copaamerica
Утром 7 июля на Кубке Америки-2024 по футболу завершились матчи 1/4 финала. В одной из этих встреч сборная Бразилии уступила Уругваю в серии пенальти (2:4) и закончила выступления на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Основное время противостояния между Бразилией и Уругваем прошло без забитых мячей. А с 74-й минуты поединка уругвайцы играли вдесятером из-за удаления Наитана Нандеса. 

В ходе послематчевых пенальти не реализовали свои моменты бразильские футболисты Эдер Милитао и Дуглас Луис, чем воспользовались соперники и обыграли "пентакампионов" со счетом 4:2. 

Таким образом, команда Уругвая впервые пробилась в полуфинал Кубка Америки за последние 13 лет. В 2011 году они выиграли этот турнир.

Теперь в полуфинале Кубка Америки-2024 коллектив Марсело Бьелсы сразится 11 июля с Колумбией. А другую путевку в финал этих соревнований разыграют Аргентина и Канада.

Два дня назад Аргентина благодаря мастерству своего голкипера Эмилиано Мартинеса смогла вырвать победу по пенальти у Эквадора на стадии 1/4 финала. 

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