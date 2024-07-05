Вратарь сборной Аргентины "вытащил" команду в полуфинал Кубка Америки-2024

Утром 5 июля на Кубке Америки-2024 по футболу состоялся первый матч стадии четвертьфинала, где команда Аргентины только в серии пенальти благодаря усилиям своего вратаря Эмилиано Мартинеса смогла переиграть Эквадор, сообщает Zakon.kz.

Лучший голкипер ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес сумел отразить два первых удара в серии пенальти с Эквадором в рамках 1/4 финала Кубка Америки (1:1, по пенальти 4:2).

Сначала 31-летнего аргентинского вратаря не смог обыграть эквадорский форвард Анхель Мена. В эту секунду свой шанс отличиться упустил Лионель Месси, капитан чемпионов мира попал в перекладину.

Далее Мартинес справился с ударом другого нападающего соперников Алана Минды. После этого футболисты не промахивались и серия закончилась со счетом 4:2 в пользу команды Месси.





Таким образом, аргентинская дружина первой заработала место в полуфинале Кубка Америки-2024.

Остальные три путевки будут разыграны в ближайшие дни. 6 июля Венесуэла сыграет с Канадой, а Колумбия померится силами с Панамой. Поединок Уругвая и Бразилии пройдет 7 июля.

Параллельно с Кубком Америки 5 июля на футбольных полях Германии стартуют встречи 1/4 финала Евро-2024.