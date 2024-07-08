Казахстанский борец получил путевку на ОИ после отказа российских спортсменов

Вольник Мейрамбек Картбай квалифицировался на Олимпийские игры – 2024, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz, путевку в весовой категории до 57 кг Картбай получил благодаря перераспределению квот после отказа борцов из России выступать на предстоящих Играх.

Казахстанец на прошлогоднем чемпионате мира в Белграде остановился в шаге от завоевания квоты. Сначала он уступил в схватке за третье место Арсену Арутюняну (Армения), а затем потерпел поражение в противостоянии за право выступить на ОИ с россиянином Зауром Угуевым, который принимал участие на ЧМ в статусе нейтрального атлета.

В итоге после отказа российских борцов данная квота осталась вакантной. И в Объединенном мире борьбы приняли решение отдать ее Картбаю.

Ранее сообщалось, что Париже на ОИ выступят четыре вольника из Казахстана: Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Алишер Ергали (до 97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).