Казахстанский борец греко-римского стиля проиграл сопернику, но сохранил шансы на медаль ОИ
Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Стартовую схватку Султангали провел против двукратного чемпиона мира Жоламан Шаршенбекова из Кыргызстана.
Противостояние завершилось победой Шаршенбекова со счетом 6:3.
Несмотря на поражение, Султангали сохранил шансы на медаль. Если Шаршенбеков дойдет до финала весовой категории до 60 кг, то казахстанский борец попробует отобраться в схватку за "бронзу" через утешительный раунд.
Ранее сообщалось, что самую красивую спортсменку выгнали из олимпийской деревни.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript