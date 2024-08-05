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Казахстанский борец греко-римского стиля проиграл сопернику, но сохранил шансы на медаль ОИ

Олимпиада-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 19:33 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Стартовую схватку Султангали провел против двукратного чемпиона мира Жоламан Шаршенбекова из Кыргызстана.

Противостояние завершилось победой Шаршенбекова со счетом 6:3.

Несмотря на поражение, Султангали сохранил шансы на медаль. Если Шаршенбеков дойдет до финала весовой категории до 60 кг, то казахстанский борец попробует отобраться в схватку за "бронзу" через утешительный раунд.

Ранее сообщалось, что самую красивую спортсменку выгнали из олимпийской деревни.

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