Адильбек Мусин получил путевку на Олимпийские игры в Париже
Фото: акимат города Астаны
Спортсмен из Астаны Адильбек Мусин получил путевку на Олимпийские игры 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен из столицы будет защищать честь страны в Париже в плавании на 100 метров вольным стилем и баттерфляем, передает официальный сайт столичного акимата.
Стоит отметить, что это первая Олимпиада Адильбека Мусина.
Материал по теме
Дзюдоист Елдос Сметов заработал путевку на Олимпиаду-2024
Ранее стало известно, что Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript