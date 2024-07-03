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Адильбек Мусин получил путевку на Олимпийские игры в Париже

Получил путевку на Олимпийские игры в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:50 Фото: акимат города Астаны
Спортсмен из Астаны Адильбек Мусин получил путевку на Олимпийские игры 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен из столицы будет защищать честь страны в Париже в плавании на 100 метров вольным стилем и баттерфляем, передает официальный сайт столичного акимата.

Стоит отметить, что это первая Олимпиада Адильбека Мусина.

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Ранее стало известно, что Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге.

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